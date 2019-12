RITORNO AL CINEMA GOONY vs GOONIES from GOON DOCKS: da Sfigati a Eroi bambini I GOONIES di Richad Donner versione restaurata e rimasterizzata dal 9 dicembre in sala cinematografica al FULGOR di Rimini oltre alle multisale UCI e GIOMETTI in riviera

Generazione Goonies anni 80: una rivoluzione tranquilla al cinema. Dal genio di Spielberg, i ragazzi del quartiere (in svendita, da demolire per un campo da golf) zona GOON DOCKS di Astoria, Oregon (ma GOONY in slang americano vuol dire anche SFIGATO) saranno i mitici GOONIES in tutto il mondo dall'85 ad oggi (con il nuovo lancio epocale). Da 35 anni, ormai, sono un tesoro cinematografico rinforzato dai GREMLINS (ambedue scritti da Chris Columbus) L'idea potrebbe essere quella di un INDIANA JONES per ragazzini senza nazisti con mappa e WILLY L'ORBO oltre alla banda mafiosa Fratelli. Una curiosità: Josh Brolin, cioè Brand, è diventato famosissimo girando tra gli altri Melinda e Melinda, Non è un paese per vecchi, Milk, Man in Black e Avengers: End Game.

fz



I più letti della settimana: