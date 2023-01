ANTEPRIMA MUSICALE Gorillaz d'assalto 2023 Tornano i GORILLAZ dopo i concerti in realtà aumentata di Londra e New York, dal 24 febbraio l'ottavo album CRACKER ISLAND della storica “cartoon band”

Il fondatore dei Gorillaz è il pluristrumentista Damon Albarn che insieme al fumettista Jamie Hewlett hanno costituito una “band animata” da ormai più di 20anni. Oggi tornano in realtà aumentata nel concerto metropolitano con il singolo “Skynny Ape” parte del nuovo album Cracker Island. Scena musicale underground anni 2000 il loro alternative hip hop è “brit” e “trip” elettronici da cartoon band. Albarn era il frontman rock dei Blur e Hewlett disegnava la sua musica immaginando volta per volta componenti del gruppo GORILLAZ in 2D che in realtà non esistono. THE LAST CULT è la continua ricerca per reclutare sempre nuovi membri prestati al progetto cinematografico e social a partire da YouTube. Sperimentazione tecnologica e animazione d'avanguardia fanno di Cracker un progetto innovativo mai visto e sentito prima. GOOGLE e GORILLAZ collaborano con la geolocalizzazione musicale a un futuro ancora inimmaginabile.

