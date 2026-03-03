MUSICA E ANIMAZIONE

GORILLAZ di Montagna

THE MOUNTAIN è il nuovo album dei GORILLAZ accompagnato da una dirompente animazione d'autore a ¼ di secolo dalla fondazione del gruppo britannico nato con l'alternative hip hop

LA MONTAGNA è un inedito animato e musicato a sorpresa. Nono disco da studio e cortometraggio tutto disegnato a mano in un progetto spettacolare e spericolato. Dopo la mostra THE HOUSE OF KONG. THE MOUNTAIN è virtualmente già qui, ora. Voce e matita: DAMON ALBARN e JEMIE HEWLETT. In estate in Italia.

