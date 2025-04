Gospel e solidarietà all’Auditorium Little Tony con “The Marching Saints”

Alla Sala Polivalente – Auditorium "Little Tony" di Serravalle, il coro "The Marching Saints" di San Giorgio di Piano, ha incantato il pubblico sammarinese con un trascinante concerto di Gospel contemporaneo. L’evento, promosso dalla Giunta di Serravalle, ha portato sul palco un ricco repertorio dalle sfumature soul, pop, blues, fusion jazz, rock e black, evocando le atmosfere spirituali e coinvolgenti delle chiese afroamericane. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla "Croce Bianco Azzurra" e all'Associazione Parkinson San Marino.