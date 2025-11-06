Govoni parla di Fondazione RISE e film LIFE

Affrontare con un gesto definitivo l'emergenza scolastica globale nei territori di crisi con l'educazione e l'eccellenza per tutti i più giovani emarginati e abbandonati del mondo. STILL I RISE è appunto SCUOLA DI VITA per i bambini che si (e ci) salvano. In meno di un decennio, l’organizzazione ha coinvolto oltre 70.000 studenti e organizzato più di 150.000 ore di scuola e istruzione a vari livelli, servito milioni di pasti, messo in piedi presidi di emergenza in tutti i continenti. Dagli scenari meno battuti e più complessi della terra (India e Sri Lanka, Kenya, Samos in Grecia e Siria, Colombia) per creare territori franchi in una rivoluzione silenziosa: spazi di speranza perché la scuola che salva. Govoni racconta in intervista per RAI CINEMA la sua esperienza educativa giovanile (difficile e controversa ma utile sin dall'origine per maturare gli strumenti formativi giusti) partita da Cremona. Un lungo cammino di sensibilizzazione legato alla Fondazione a partire dall'Italia. Nel docu-film coprodotto da Groenlandia e Rai Cinema la narrazione del coinvolgimento poetico ed emotivo del regista Albano in “missione” con lui tra i bambini salvati. Il suo progetto scolastico e culturale è ormai una realtà riconosciuta diventata un'esigenza collettiva partita dalla crescita personale e umana di Nicolò in continuo cambiamento per il bene più prezioso: la scommessa e il rischio educativi spazio di libertà anche per noi.









