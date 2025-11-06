EVENTO CINEMA RSM Govoni parla di Fondazione RISE e film LIFE “SCHOOL OF LIFE, quando la scuola ti cambia la vita” di Giuseppe Marco Albano. Protagonista Nicolò Govoni, con estratti di un'intervista RAI CINEMA, per l'evento al Concordia

Affrontare con un gesto definitivo l'emergenza scolastica globale nei territori di crisi con l'educazione e l'eccellenza per tutti i più giovani emarginati e abbandonati del mondo. STILL I RISE è appunto SCUOLA DI VITA per i bambini che si (e ci) salvano. In meno di un decennio, l’organizzazione ha coinvolto oltre 70.000 studenti e organizzato più di 150.000 ore di scuola e istruzione a vari livelli, servito milioni di pasti, messo in piedi presidi di emergenza in tutti i continenti. Dagli scenari meno battuti e più complessi della terra (India e Sri Lanka, Kenya, Samos in Grecia e Siria, Colombia) per creare territori franchi in una rivoluzione silenziosa: spazi di speranza perché la scuola che salva. Govoni racconta in intervista per RAI CINEMA la sua esperienza educativa giovanile (difficile e controversa ma utile sin dall'origine per maturare gli strumenti formativi giusti) partita da Cremona. Un lungo cammino di sensibilizzazione legato alla Fondazione a partire dall'Italia. Nel docu-film coprodotto da Groenlandia e Rai Cinema la narrazione del coinvolgimento poetico ed emotivo del regista Albano in “missione” con lui tra i bambini salvati. Il suo progetto scolastico e culturale è ormai una realtà riconosciuta diventata un'esigenza collettiva partita dalla crescita personale e umana di Nicolò in continuo cambiamento per il bene più prezioso: la scommessa e il rischio educativi spazio di libertà anche per noi.



