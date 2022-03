ARTE AL CINE RIMINI Goya (rubato) al Fulgor La storia dell'arte spiegata al cinema solo al Fulgor, IL RITRATTO DEL DUCA, in sala il critico Alessandro Giovanardi

Non è nuovo GIOVANARDI (molto noto anche a San Marino) a queste performance culturali da storico dell'arte creativo e istrionico quale è. Lo studioso romagnolo si cimenta ai “Martedì dell'Arte” riminesi con la storia vera del ritratto del Duca di Wellington commissionato a Goya e rubato alla National Gallery da un tassista sessantenne nel 1961. Kempton Bunton dal carisma travolgente progetta il furto aiutato dal figlio per sostenere la causa popolare dei pensionati da sempre bistrattati. Rubando un'opera milionaria costringe il governo a venire a patti con lui nonostante la moglie che minaccia di mettere in crisi il matrimonio. Bugie e piccoli sotterfugi per nascondere un dipinto di valore inestimabile proprio sotto gli occhi della consorte. Nessuno in 196 anni di storia aveva mai 'asportato' merce così preziosa dalla galleria londinese più famosa al mondo. Alessandro Giovanardi tenta di far chiarezza sulla divertente vicenda di cronaca (passata al Festival di Venezia) approfondendo storicamente l'operazione che ha due protagonisti: GOYA e la NATIONAL GALLERY supportati da due premi Oscar britannici, attori a loro volta protagonisti, Jim Broadbent e Helen Mirror.

