Gradita sorpresa per Osvaldo Bevilacqua: l'artista Denise Camporesi gli dona un ritratto La Consegna a San Marino dove si erano incontrati, la prima volta, durante un evento culturale

Galeotto fu la presentazione a San Marino del libro di Luca Giacobbi “The Dorian”, di cui l'artista riminese Denise Camporesi ha curato copertina ed illustrazioni. Un incontro, quello con il noto giornalista Osvaldo Bevilacqua, diventato confronto su temi di interesse comune come arte e viaggi. Denise, che ama raffigurare volti espressivi, ha quindi realizzato un ritratto di Osvaldo a “mezzo volto”, tra il figurativo e l'astratto. Ed è tornata a San Marino per fargliene dono. Omaggio molto apprezzato: “Denise ha nel suo dna la generosità, perché tu incontri un amico e ti offre un caffè, lei ti regala un ritratto” – afferma il giornalista, il cui padre Giovanni era un pittore famoso, incaricato di dipingere i ritratti ufficiali dei Papi per il Vaticano, “so cosa significa fare un ritratto, cogliere certi momenti e dettagli. Lei è bravissima”. Un attestato di stima che ha commosso Denise: “Sono stata onorata di avergli fatto un ritratto. Non se l'aspettava, ma io quando dico una cosa la faccio. Ha un viso molto particolare ed espressivo. Non lo faccio a tutti, solo a chi m'ispira”.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: