Grammy: a Billie Eilish premio per miglior disco dell'anno. Beyoncé la più premiata di sempre

'Everything I Wanted' di Billie Eilish si è aggiudicata il premio per il miglior disco dell'anno, il più importante dei Grammy alla 63/a edizione. Lo aveva già vinto nel 2020. 'I Can't Breathe' di H.E.R. si è aggiudicata il Grammy per il miglior brano dell'anno, mentre Folklore di Taylor Swift è stato giudicato il migliore album. Regina della cerimonia Beyoncé che, con 28 vittorie ai Grammy ha superato il record di 27 detenuto dalla violinista Alison Krauss. Tra gli altri premiati, Megan Thee Stallion 'miglior nuova artista' ed Harry Styles, ex One Direction, per la 'miglior performance pop da solista'.