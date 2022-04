MUSICA Grammy: premi a Batiste e Silk Sonic Appello a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelenski

Senza schiaffi in diretta come agli Oscar di domenica scorsa ma con un accorato appello a sorpresa del presidente ucraino Volodymyr Zelenski, i Grammy hanno premiato il meglio della musica a stelle e strisce dal casino Mgm di Las Vegas dopo il rinvio di fine gennaio a causa del Covid. Il duo soul-funk Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak) ha vinto per il Record of the Year, per la canzone dell'anno e per la migliore canzone R&B con "Leave the Door Open", mentre il riconoscimento per il migliore album del 2021 è andato a "We Are" del jazzman Jon Batiste che era arrivato alla vigilia dei premi con ben undici candidature e alla fine ne ha conquistate cinque.

La 19enne Olivia Rodrigo, una giovanissima star nata nella tv della Disney che secondo molti critici avrebbe potuto fare piazza pulita dei premi più importanti, ha portato a casa solo quelli per il miglior album pop ("Sour"), migliore performance individuale pop ("Drivers Licence") e per la migliore artista emergente.

Un premio - miglior album vocale pop tradizionale - è andato a Lady Gaga e Tony Bennett per l'album di canzoni di Cole Porter "Love for Sale". Per il 95enne "crooner" rimasto a casa perché malato di Alzheimer è stato il 14esimo Grammy in una lunghissima carriera.

