ANNIVERSARIO POLITICO Gramsci 130, PCd'I 100: due ricorrenze in una Buon compleanno da Casa Gramsci leggere il politico sardo nato esattamente 130 anni fa a 100 anni dal Congresso socialista di Livorno che vide la scissione del Partito Comunista d'Italia il 21 gennaio 1921

Un doppio anniversario multimediale, Antonio Gramsci (22 gennaio) e Partito Comunista (21 gennaio), celebrati dalla Fondazione regionale e dalla Cineteca di Bologna, a cura della Compagnia Archivio Zero. Videoletture, spettacoli e documenti d'archivio originali sulla SCRITTURA GRAMSCIANA tratti da Ordine Nuovo, L'Avanti, e dai famosi “Quaderni del carcere”: “Ventuno, ventuno, ventuno” il titolo riferito alle 21 tesi 'sarcastiche' della III Internazionale e all'attesa... di Livorno del 21 gennaio 1921. Eventi in programma durante l'anno bolognese in collaborazione con la Biblioteca universitaria e il Dipartimento delle Arti in seminari, mostre e rassegne cinematografiche, in forma ibrida online e in presenza contigentata per l'estate. La Cineteca comunale ha restaurato uno straordinario documentario del 900 già presentato dalla Fondazione Gramsci e conservato negli archivi filmati, copia prenotabile e fruibile da tutti.

fz



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: