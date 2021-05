ESC 2021 Gran finale a Rotterdam per l'Eurovision, Senhit punta al miglior risultato di sempre per San Marino Sarà al n°26 nell'ordine di esibizione e chiuderà lo show musicale. Poco prima, al n° 24, i Måneskin, per l'Italia che sono i favoriti, insieme a Barbara Pravi per la Francia

Fin dall'uscita dall'albergo, questa mattina, Senhit, è stata letteralmente accerchiata dalla stampa. “Adrenalina”, il brano che interpreta con 'Flo Rida', piace al pubblico dello Eurovision e dopo aver superato la semifinale – la seconda consecutiva – San Marino sogna il miglior piazzamento di sempre, ai piani nobili della classifica generale. Nel pomeriggio c'è stata l'ultima prova generale e Senhit, così come questa sera per la finale, è stata l'ultima a salire sul palco. Poco prima di lei i Måneskin, per l'Italia, che continuano ad essere considerati i favoriti numero uno per la vittoria, davanti alla Francia con “Voilà” interpretata da Barbara Pravi. Molto quotata anche l'Ucraina con “Shum” dei Go_A. Ma Senhit e i suoi ballerini non hanno paura di nessuno. Pronto anche 'Flo Rida' sempre più coinvolto dal clima Eurovision e oggi pomeriggio nell'ultimo test, sul palco, è andato per il verso giusto. Risolto, pare, il pasticcio dell'organizzazione durante la prova giuria di ieri sera. Dunque l'appuntamento è questa sera con la diretta di San Marino Rtv a partire dall 21. Senhit, stando al programma ufficiale, dovrebbe entrare in scena alle 22:58. Poi il via al televoto. Non si può votare l'artista del proprio paese, ma dall'Italia si può votare per Senhit e la cantante italo-eritrea, di Bologna, conta, naturalmente, sul sostegno del pubblico italiano.

