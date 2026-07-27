SAN MARINO ANTIQUA Gran finale con il Palio del 70esimo della Federazione Balestrieri Fernando Ceccoli vince il palio. Dietro a lui Massimo Conti e Fabrizio Fabbri

Fierezza e commozione nel volto di Fernando Ceccoli. È il suo il colpo più preciso, dritto al cuore del tricorniolo. Primo sul podio; insieme a Massimo Conti, secondo classificato; terzo è Fabrizio Fabbri. La Cava dei Balestrieri è gremita. La presenza dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, offre una cornice istituzionale e di prestigio al momento conclusivo, il gran finale per l'evento di rievocazione storica San Marino Antiqua: per tre giorni, in Centro Storico, un salto indietro nel tempo, alle antiche atmosfere dell'epoca medievale. Tuffo nel passato, reso dalle esibizioni di figuranti, musici, sbandieratori.

Un significato in più per la tradizionale gara di tiro con la balestra antica all'italiana, perché è il Palio che festeggia il 70esimo anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi. I saluti del Presidente della Federazione, Edoardo Chiaruzzi e l'omaggio alla ricorrenza nella targa donata dal Presidente della Federazione Italiana Balestrieri, Angelo Soldatini. Proprio Chiaruzzi ringrazia la Reggenza per la partecipazione che sancisce il valore di una realtà attiva dal 1956 nel tenere vive tradizione, radici e identità.

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