Gran finale per il San Marino Comics, ieri il concerto di Cristina d'Avena

Rappresentata da Lupin III sul Passo delle Streghe, l'edizione dedicata al fumetto e alla cultura pop conquista un “bottino di presenze” di tutto rispetto. Grazie a cosplayer, steampunk, principesse e supereroi che hanno colorato il centro storico. Sul bilancio dell'edizione 2021 di San Marino Comics avremo modo di tornare, per questo ultimo giorno ci lasciamo immergere dall'esplosione di colori della gara cosplay condotta dal gruppo Epicos, che ha garantito la qualità di sempre, quella che li ha consacrati tra i migliori nelle gare più famose d'Italia tra cui quella di Lucca Comics. E' uno dei momenti più attesi quello della sfilata, il clou di un evento che si sta confermando sempre più tra quelli di riferimento tra gli appassionati italiani. Ed il colpo d'occhio in centro storico lo conferma. Oggi gran finale con una serie di eventi in Piazza della Libertà, Giardino dei Liburni e nel piazzale Cava Antica davvero da tutto esaurito, complice anche la bella giornata di sole. Il meteo ieri ha costretto invece a rivedere in parte il programma, con alcuni appuntamenti trasferiti all'interno del Teatro Titano. Graziato da Giove Pluvio, l'atteso concerto della “madrina” dell'evento, Cristina D'Avena. La cantante bolognese è la regina delle sigle dei cartoni animati, che hanno accompagnato intere generazioni è stata uno degli ospiti d'eccezione dell'evento.

Nel video l'intervista a Cristina d'Avena.