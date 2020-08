Gran finale per Visionnaire: atmosfere magiche per le antiche vie di Città

Visionnaire incanta due volte: ieri la seconda e ultima serata di una manifestazione ricca di spettacolo, abilità e atmosfere sognanti. Sono i punti di forza di uno degli eventi clou dell'estate sammarinese. In centro storico lo spettacolo dei “Liberi di...”: ensemble specializzato in acrobatica aerea che ha già portato la sua arte nei principali teatri d'Europa, fino alle performance oltre oceano a Broadway, passando per le tv italiane. All'organizzazione Nextime Eventi, con il supporto della Segreteria al Turismo.

Si chiude così un primo ciclo di eventi che hanno “risvegliato il centro storico”, scrive il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che ora punta alle prossime manifestazioni di richiamo - San Marino Comics e Smiaf Extreme - insieme a quelli in collaborazione con la Segreteria allo Sport, come MotoGP e Rally Legend. Guardando ai numeri dell'affluenza, “gli sforzi non sono stati vani – prosegue Pedini Amati – nell'anno più difficile della nostra storia contemporanea”.