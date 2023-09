GRANDE FRATELLO Grande Fratello: all'interno della casa anche la 24enne riminese Letizia Petris Nata a Cesena nel 1999, Letizia ha sempre vissuto a Coriano e lavora come fotografa.

C'è anche la 24enne riminese Letizia Petris nella casa del Grande Fratello che ha preso il via ieri sera. Nata a Cesena nel 1999, Letizia ha sempre vissuto a Coriano e lavora come fotografa. Letizia è una delle prime concorrenti della categoria “Nip”, acronimo che indica i personaggi non noti al grande pubblico. Accanto a lei ci saranno altri volti nuovi come Giselda Torresan e Vittorio Morozzi.

Durante l’annuncio della sua partecipazione al Grande Fratello, Letizia ha condiviso con il pubblico la sua storia personale. Ha raccontato di essere cresciuta in una comunità fino all’età di 15 anni e di aver poi frequentato l’università. Ha parlato anche della perdita del padre, un evento che l’ha profondamente segnata.

