MEET&GREET Grande successo a Milano per il Meet&Greet Marlù con Asia e Raffaella di Amici Decine di fan in via Torino per incontrare le giovani protagoniste del talent show

Venerdì 11 aprile Milano ha ospitato il Meet&Greet organizzato da Marlù con Asia e Raffaella, due delle giovani artiste protagoniste di Amici. Numerosi fan si sono radunati davanti allo store di via Torino sin dal primo pomeriggio per incontrare le ragazze, scattare selfie, ricevere autografi e porre loro domande. Tra i presenti, venti fortunati, selezionati tramite la community online Marlù, hanno potuto vivere un momento esclusivo di dialogo. Un’occasione speciale per parlare di sogni, talento e perseveranza. Da quattro anni Marlù sostiene i ragazzi di Amici con il suo messaggio chiaro: #KeepDreaming.

