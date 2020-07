Grande successo di pubblico per "Breve racconto lunare" di Fabrizio Raggi

Grande successo di pubblico, ieri sera, agli Orti Borghesi di San Marino, per Breve racconto lunare, lo spettacolo teatrale dell'attore e regista Fabrizio Raggi. Il reading è stato il secondo appuntamento della rassegna culturale Copertina, promossa dalle Segreterie di Stato Cultura e Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, l'Ufficio del turismo e Smiaf. Prossimo evento in programma alla Cava dei balestrieri, il 26 luglio, con la proiezione del film vincitore di quattro premi Oscar Vita di Pi.



