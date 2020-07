Grande successo di pubblico per la presentazione del libro "Biologia della gentilezza"

Possono la gentilezza, il perdono e la felicità influire positivamente sull'essere umano, tanto a livello fisico quanto psicologico e sociale? Se lo è chiesto Daniel Lumera, autore di fama internazionale attivo nel campo delle scienze del benessere. Esperto che, lo scorso lunedì, ha firmato il Manifesto dello stato gentile della Repubblica di San Marino e che, ieri sera, ha presentato alla Cava dei Balestrieri il suo nuovo libro: Biologia della gentilezza.



Un testo che mette in relazione genetica e sentimenti, mondo interiore ed esteriore. E che individua proprio nella gentilezza la nuova frontiera per la salute e per il benessere. L'iniziativa, che ha fatto il pieno di pubblico, è stata promossa dall'Associazione oncologica sammarinese, in collaborazione con l'epidemiologa Immaculata De Vivo, che si è collegata via Skype da Harvard. Nel corso della serata, si è anche esibita Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla scala.



