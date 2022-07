Grande successo per Symbol Remember: la storia continua

Se già nel 2021 l'impatto era stato piuttosto forte, talmente tanta era la voglia di tornare alla normalità e di divertirsi, quest'anno Symbol Remember batte anche le migliori previsioni. Campo Bruno Reffi esplode di energia e diventa discoteca per eccellenza a cielo aperto, omaggio al locale icona degli anni '90 in Repubblica e non solo e al suo compianto fondatore Massimo Ercolani. Abbondantemente superate le 1000 presenze, tra cena e serata. Una lunga notte di divertimento senza dimenticare la solidarietà: il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La riconoscibilità del suono come cifra, che ha reso il Symbol rinomato in tutta Italia. Non si rinuncia a rivivere una storia che ha un valore contemporaneamente affettivo e musicale. Alla consolle si alternano i dj protagonisti di quei suoni e di quegli anni indimenticabili: la star internazionale Maurizio Nari e MrLoriG, i vocalist Marco Moda e Marco Corona. Lì si sono conosciute centinaia di coppie che oggi lo celebrano insieme ai figli: unione di generazioni “a testimonianza che il Symbol è passato ma anche e soprattutto presente”.

Special guest, Neja: mezz'ora di live con i suoi successi più celebri e le hit anni '90, segno che l'evento sta crescendo. E la storia continua.

Nel video le interviste a Veronica Ercolani Volta, organizzatrice Symbol Remember; Marco Corona, vocalist; e Neja.