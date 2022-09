Grazie a un nuovo libro rivivono impegno e passione di due illustri medici di San Marino

La storia di due medici legati a San Marino rivive in un nuovo libro presentato oggi a Borgo Maggiore dalle autrici Karen Venturini e Claudia Malpeli. Breve storia di due medici: Giuseppe Bergonzi e Antonio Michetti è il titolo dell'opera che tratteggia il profilo dei due studiosi di medicina ricordati anche in Italia per la loro ricerca. Michetti nacque a San Marino nel 1829 e poté studiare grazie al sostegno di un mecenate e del Consiglio. Fu il primo sammarinese a laurearsi in psichiatria e ricoprì anche il ruolo di Capitano Reggente. Bergonzi invece visse per un periodo sul Titano dove fu primario e dove morì nel 1837. Nel libro si ripercorre l'impegno scientifico e politico di entrambi i personaggi.

Nel servizio, le interviste alle autrici Karen Venturini e Claudia Malpeli

