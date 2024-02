TEATRO EMILIA Grazie PA': Pasolini vivo a teatro PA' tratto da Pier Paolo Pasolini per la regia di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio al Comunale di Carpi modenese

Cosa resta dei cent'anni dalla nascita del PA', il Paso come lo chiamavano i suoi, nato nel 1922 ancora vivo dopo le celebrazioni, nel teatro di Giordana/Lo Cascio. Attualità della solitudine, anche oggi come ai tempi dell'intellettuale 'disorganico', è solo... Giordana è uno di quelli che lo chiamavano PA' con estrema deferenza e vicinanza come i suoi ragazzi di vita (sottoproletari puri gli ultimi uomini veri prima del consumismo contemporaneo) con la rabbia letteraria di quando insieme correvano dietro a un pallone. Politico e militante, il Pasolini riletto da Lo Cascio, nostalgico. La sua gioventù di Casarsa friulana e quella di ritorno romana. Le musiche di Andrea Rocca sono scenografia sonore sul coraggio di un poeta in guerra.

