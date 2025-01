4-5 GENNAIO “Great & Good Friends” Gospel sold out. Su sito e Fb Rtv, prima serata in diretta streaming Sale l'attesa: sta per arrivare il grande gospel in Repubblica

San Marino risponde al richiamo del gospel con grande entusiasmo: sold out entrambe le date del 4 e 5 gennaio al Teatro Titano per il concerto di beneficenza a favore dell'associazione BattiCinque.

“Great & Good Friends” Gospel 1st Edition, promosso dalla Fratellanza San Marino – America, fa dunque il pieno ma viene offerta una possibilità in più a chi non è riuscito ad assicurarsi il biglietto per assistere allo spettacolo dell'Amazing Grace Gospel Choir o è impossibilitato a partecipare perché in ospedale. Il concerto del 4 gennaio alle 21.00 sarà in diretta streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.

Da comunità a comunità: un regalo per i tanti cittadini sammarinesi residenti all'estero. Ampiamente soddisfatto il Presidente della Fratellanza San Marino – America, Roberto Moretti: "Obiettivo: dare voce a quello che avviene nella Repubblica anche fuori dal territorio allora perché non utilizzare tutti i mezzi a disposizione per arrivare anche ai nostri cittadini che risiedono all'estero e da qui l'idea insomma di informare appunto le 25 comunità di sammarinesi residenti all'estero così come tanti altri sammarinesi che sono sparsi nel mondo che magari non fanno parte delle delle comunità che sabato sera potranno seguire il concerto in diretta e credo che insomma questo sia un ulteriore modo di tenere sempre legato il territorio della Repubblica di San Marino con tutti i nostri concittadini all'estero".

