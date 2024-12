“Great & Good Friends”: l'atteso ritorno del gospel nel centro storico di San Marino

Celebrare in musica le feste natalizie. E allora, dopo 12 anni un gradito ritorno nel centro storico di San Marino. Il gospel si prende la scena il 4 gennaio alle 21.00 e il 5 gennaio alle 18.00 al Teatro Titano, grazie all'intuizione della Fratellanza San Marino – America. Nella sede di Domagnano, la presentazione del concerto che rientra anche nel calendario degli eventi collaterali al Natale delle Meraviglie. Sul palco per il doppio appuntamento, “The Amazing Grace Gospel Choir”, formato da 25 elementi fra coristi/musicisti e diretto dal M° Timothy Martin, artista poliedrico nato in Pennsylvania ma ormai romano d'adozione.

“Great & Good Friends” Gospel 1st edition, vuol essere nel titolo anche un omaggio alla frase che il 13° Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln scrisse nel 1861 ai Capitani Reggenti racchiudendo in poche parole l'essenza di un legame solido tra le due realtà. Ma che può essere ambivalente in periodo natalizio, perché evocativo “dei buoni sentimenti” – sottolinea poi Patrick Mularoni del direttivo della Fratellanza. "Great and Good Friends", grandi e buoni amici, - ricorda Roberto Moretti, Presidente Fratellanza San Marino - America - e da qui, insomma, quello che è il senso, diciamo, del Natale, della fratellanza, come la nostra fratellanza e dell'amicizia, insomma, era il titolo perfetto, secondo noi, per il nostro evento".

Il concerto gode dell'Alto Patrocinio della Reggenza e del sostegno di 5 Segreterie di Stato, del Consolato Generale USA a Firenze e il supporto della città di Springfield, Illinois, dove è vissuto ed è sepolto Lincoln, con l'auspicio di un futuro gemellaggio. Henry Bucci ha portato nell'occasione il saluto del Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri, mettendo l'accento sull'intento benefico. Il ricavato sarà infatti devoluto a BattiCinque, associazione che persegue obiettivi di solidarietà sociale, e destinato in particolare al progetto REGALIAMOCI DEL TEMPO a favore dell'inclusione dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo. "Un progetto che coinvolge le scuole, i ragazzi delle terze medie che vorranno regalare una banca ore e dedicare il loro tempo, appunto, da trascorrere con i ragazzi con sviluppo atipico" - precisa Fanny Gasperoni, Presidente Associazione BattiCinque.

Ci sarà anche una sorpresa last minute con il coinvolgimento dell'Istituto Musicale Sammarinese, "aperto da sempre alle sinergie" – ha fatto notare il Presidente IMS, Giacomo Volpinari con l'augurio che eventi come questo rientrino in un percorso strutturato e duraturo nel tempo. Intanto la prevendita dei biglietti (Vivaticket e Freeshop) va a gonfie vele: già prenotato il 75% dei posti disponibili sulle due serate.

Nel video le interviste a Roberto Moretti, Presidente Fratellanza San Marino - America e Fanny Gasperoni, Presidente Associazione BattiCinque.