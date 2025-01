“Great&Good Friends”: le note del Gospel riscaldano il weekend sammarinese

Questa mattina esibizione a cappella sul Pianello dell'Amazing Grace Gospel Choir

Ospiti d'onore, ieri sera, al Titano, i Capi di Stato Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi; insieme ad esponenti dell'Esecutivo. E proprio alla Reggenza, nel 1861, Abramo Lincoln inviò l'ormai celebre lettera, in risposta alla concessione della cittadinanza onoraria. “Grandi e buoni amici”, l'incipit. Non a caso “Great&Good Friends” è stato scelto come titolo dell'evento – un duplice sold out - organizzato dalla Fratellanza San Marino-America. Il Presidente Roberto Moretti ha posto l'accento sull'afflato culturale e solidaristico di questa realtà pluridecennale; testimoniato anche dalla decisione di devolvere l'utile dei concerti all'associazione BattiCinque.

È stata poi la musica a parlare, prima con una vibrante ed inedita esecuzione dell'Inno Nazionale di San Marino, con la collaborazione anche dell'Istituto Musicale Sammarinese con un trio d'archi. Una piccola gemma, a seguire, l'interpretazione di Valentina Monetta dell'inno statunitense. Protagonista della serata – seguita oggi pomeriggio da una replica – l'Amazing Grace Gospel Choir di Roma: una trentina di elementi fra coristi e musicisti; con la direzione di un artista americano poliedrico, di livello assoluto: il Maestro Timothy Martin. Messaggio di pace e speranza senza confini, quello del gospel. Da qui anche la scelta di trasmettere in diretta streaming il concerto benefico di ieri sera sul sito e la pagina Facebook di San Marino RTV, media partner dell'evento; affinché tutti, specialmente le tante comunità di sammarinesi all'estero potessero godere di un simile spettacolo. Un ulteriore legame con la Madrepatria.

Festa in musica proseguita in mattinata; con un mini-live nel cuore del centro storico, in Piazza della Libertà. Un dettaglio il vento, le temperature rigide. Caldissima piuttosto l'atmosfera creatasi con l'esecuzione a cappella di alcuni brani del repertorio del coro; anche quelli natalizi. Una bella sorpresa per i tanti visitatori che si sono progressivamente assiepati sul Pianello.