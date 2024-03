ANIMAZIONE D'AUTORE "Gruff": il grugnito d'amore dei nonni GRUFF il corto animato di carta fatto a mano dall'americano Julien Curi online sul web dopo l'esordio alla CBS

“Gruff” è un grugnito d'amore di un nonno che esprime il silenzio (vuoto/pieno) d'infinito dell'uomo nei suoi affetti. Come gestire un sentimento forte è una questione di cultura generazionale (padre, figlia, nipote), ma il cuore rimane. Una storia personale in parte autobiografica di Righteous Robot (Julien Curi) che l'ha costruita con la carta, la matita, colla e forbici (burattini a cartoni filmati e montati in movimento al computer) per insegnare a dire: ti voglio bene. La piccola protagonista vuole suo nonno e lo cerca attraverso lo stesso affetto della mamma smuovendolo, e comincia dalle mani... La madre a sua volta ha sofferto la stessa mancanza nel desiderio di essere considerata. Solo la morte all'ultimo rappacifica i cuori con i nostri cari.

