Guaglianone: Prima della morte che non c'è

Uomini e donne nate nel “Secolo breve” che ancora vivono la nostra realtà post moderna e ipertecnologica, dopo aver attraversato il 900, formatisi nel tempo di un altro millennio. Guaglianone racconta il suo lavoro direttamente al pubblico della rassegna di Cesena il grande tema del TEMPO RIMASTO... Persone che del lungo vissuto passato (ricordi e storie) testimoniano al presente, oggi, per una memoria (la loro giovinezza) nel futuro breve (in un legame empatico in parte emotivo con i nostri giovani adulti). Un canovaccio cinematografico in forma documentaria basato su interviste di gente comune in varie regioni. In casa tra vecchie fotografie, aneddoti e rimpianti. Rughe e sguardi che ci parlano di un'epoca perduta che tocca a noi non dimenticare. Una morte che non muore seppur attesa, rimane...

