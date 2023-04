EMILIA ROMAGNA TEATRO Guanciale a Bologna canta Flaiano “NON SVEGLIATE LO SPETTATORE un omaggio a Ennio Flaiano” al Duse di Bologna protagonista Lino Guanciale per le musiche in scena di Davide Cavuti

Flaiano un grande capace di farsi piccolo, piccolo, (visto e cantato da Guanciale con ironia) sovrastava chiunque, scrivendo. Vincitore di uno Strega (“Tempo di uccidere” edito da Longanesi), sceneggiatore di Fellini (Vitelloni, Cabiria, 8 1/2, La strada e la Dolce vita), Steno e Monicelli, tanti successi scritti da lui e visti da tutti noi riassunti in micidiali AFORISMI tra letteratura, poesia e giornalismo (dentro ci stavano il teatro, il cinema e la musica: la vita, insomma). Parola, voce e fisarmonica, per una scenografia scarna colorata dalle luci del cabaret, arte che l'uomo di spettacolo ha precorso nei sottotesti ironici, dagli anni 60/70 in poi. NON SVEGLIATE è una storia anni 50 (valida oggi) sullo stato di dormiveglia, momento catartico, dello SPETTATORE in sala. “Coraggio il meglio è passato” - scrive Ennio Flaiano - “un marziano sulle nuvole” sceso in terra anche adesso.





