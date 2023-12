KURSAAL Guardia del Consiglio Grande e Generale: serata con Capitani Reggenti e Governo

Guardia del Consiglio Grande e Generale: serata con Capitani Reggenti e Governo.

Una serata di gala per ringraziare il lavoro dei volontari della Guardia del Consiglio Grande e Generale, e i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina non hanno voluto mancare all'evento al Kursaal. Con loro anche i Segretari di Stato Marco Gatti; Gian Nicola Berti e Teodoro Lonfernini. Ad allietare la serata la pianista Antonia Comito e la violionista Lea Canini, che hanno eseguito musiche di Paganini e Rachmaninoff. Protagonisti soprattutto i Militi, che rendono servizio alla Repubblica, accompagnando la Reggenza nelle varie occasioni istituzionali. Destando sempre grande interesse, hanno ricordato i Capi di Stato, come quello tra i giovanissimi alunni nel corso delle visite natalizie alle scuole di ogni ordine e grado.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: