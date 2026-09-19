FILM RAI Guareschi non muore mai neanche in tv Giovannino Guareschi: “Non muoio neanche se mi ammazzano” il film con Giuseppe Zeno e Benedetta Cimatti coprodotto dalla regione Emilia Romagna sullo scrittore, autore ironico, vignettista e polemista su RAIUNO e RAIPLAY

Zvanén (Giovannino emiliano della bassa padana sul Po' tra Guastalla e Brescello, nel reggiano a ridosso del mantovano). Un “Mondo-Piccolo” dal grande cuore... Guareschi era nato, però, nel parmense (“parmigiano” dialettale) in quel di Fontanelle di Roccabianca d'Emilia santa... Per Giovannino vien da pensare al Ducato di Maria Luisa di Napoleone detta “Luigia” di Parma e Reggio come il formaggio... (il ParmigianoReggiano)

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