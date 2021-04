Gucci: 100 anni di "Luccicanza"

Tutto ebbe origine al SAVOY CLUB dove lavorava il fondatore, e non era un luogo per tutti... 94 modelli in poco meno di 5 anni 'meditati' dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, anche su cartamodelli di Balenciaga. A100 anni dal mito dello “style” il ritorno alla natura: l'enigma del grande gioca della moda si conclude in una storia floreale e iconica alla Emily Dickinson. Regia e fotografia video eclettiche di Flora Sigismondi, che lascia “fucilare” dai fotografi modelle e modelli: “anime belle”. Il pubblico non c'è più! la platea della passerella è costituita da vecchi attrezzi fotografici del passato (ci sono, però, gli accessori nient'altro che gioielli preziosi disegnati come gli abiti) nella DARK ROOM... Lì nasce il giardino segreto: ARIA, nuova. “GUCCI una moda che sia amore”. TOM FORD firma il lavoro epico sullo smoking di velluto rosso in apertura oltre, in parte, alle borse e alla lingerie che non si deve vedere ma immaginare come nel cinematografo di Hollywood.

