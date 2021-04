MODA Gucci: 100 anni di "Luccicanza" “Gucci Aria” su casting di Alessandro Michele per il centenario del brand l'estetica del cinema, “luccicanza creativa”, in collaborazione con Balenciaga

Tutto ebbe origine al SAVOY CLUB dove lavorava il fondatore, e non era un luogo per tutti... 94 modelli in poco meno di 5 anni 'meditati' dal direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, anche su cartamodelli di Balenciaga. A100 anni dal mito dello “style” il ritorno alla natura: l'enigma del grande gioca della moda si conclude in una storia floreale e iconica alla Emily Dickinson. Regia e fotografia video eclettiche di Flora Sigismondi, che lascia “fucilare” dai fotografi modelle e modelli: “anime belle”. Il pubblico non c'è più! la platea della passerella è costituita da vecchi attrezzi fotografici del passato (ci sono, però, gli accessori nient'altro che gioielli preziosi disegnati come gli abiti) nella DARK ROOM... Lì nasce il giardino segreto: ARIA, nuova. “GUCCI una moda che sia amore”. TOM FORD firma il lavoro epico sullo smoking di velluto rosso in apertura oltre, in parte, alle borse e alla lingerie che non si deve vedere ma immaginare come nel cinematografo di Hollywood.

