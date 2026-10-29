SPETTACOLI

Guccini al Duse in lirica e amicizia

OPERA GUCCINI da un'idea del direttore d'orchestra Alessandro Nidi e dell'attore in scena Giorgio Comaschi con l'Orchestra del Comunale di Bologna al Teatro Duse in replica fino al 31 ottobre

Guccini ha una sua dimensione sinfonica che IL MAESTRONE approvava e ancora in vita seguiva. Lavoro comprovato da uno splendido Comaschi che il tutto a divulgato con affetto nel backstage. Orchestra e Alessandro Nidi protagonisti lirici. Giorgio in prosa con i musici amici Flaco e Marangolo. Musica e parole con il valore aggiunto della commozione nella commemorazione artistica del “Guccio” di tutti. Gran finale con LA LOCOMOTIVA che corre ancora come cosa viva...

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