Guerra casalinga in commedia 'british' ma non troppo

“I ROSES” la feroce pièce tratta dal romanzo LA GUERRA DEI ROSES di Warren Adler, è ancora una lotta all'ultimo sangue tra marito e moglie, in prima visione per San Marino Cinema

di Francesco Zingrillo
25 set 2025

Se lui guadagna meno di lei e lei ha più successo di lui la loro casa diventerà prima o poi un campo di battaglia nonostante figli, cani, e amori dichiarati tali, mah!? Nel remake le parti sono rovesciate, appunto. La moglie è una ristoratrice rinomata e star culinaria affermata mentre l'uomo è un architetto incapace e poco efficace anche a letto... così la marea sale fino allo scontro finale. Si parte dalla casa super-ultra tecnologica all'inglese materia del contendere che farà la pessima fine immaginabile. Dispetti e sgarbi diventano violenze inaudite senza mediazioni. Uno scontri tra i sessi che coinvolge i generi stavolta nessuno guarda più in faccia nessuno, cioè: i due attori veri protagonisti si mangiano lo schermo letteralmente, e in modo più che divertente: dissacrante senza limiti (come forse desidererebbero tutti i coniugi intenti a litigare fino all'ultimo colpo...).




