Guerre a tutti i costi...

Warfare non è altro che il prezzo (e il costo!?) della guerra, di tutte le guerre anche oggi. Siamo in Iraq (Ramadi) ma potremmo essere a Gaza City o in Ucraìna. Un gruppo di soldati americani (Navy Sail, Marine e Scout) sequestra una casa e una famiglia inerme per fronteggiare gli islamisti di Al Quaeda in questo caso. Tutto in un giorno e una notte. Si chiama sorveglianza nemica quella delle avanguardie statunitensi ad anticipare il passaggio delle truppe ma nel film-verità si trasforma in una guerra di posizione: casa a casa con in mezzo la gente (e le vite anche dei soldati, e dei rivoltosi).

Un corpo unico quello dei SEALS che se ferito in uno sanguina per tutti. Un non film anomalo quello del co-regista, ex Navy Seal, Ray Mendoza: un documento vivente che ci serve, oggi, come manifesto sull'orrore bellico. Sconcertanti silenzi che deflagrano in una lunga attesa, un tempo spostato che non è mai uguale per tutti, e per qualcuno è la fine...









