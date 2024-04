ANIMAZIONE USA Guerre Stellari di cartone Arriva la nuova serie animata di “STAR WARS: I racconti dell'Impero” su Disney+ prodotto da LucasFilm

TALES OF THE EMPIRE in sei episodi la saga di Lucas (nata nel 1977) dal 4 maggio, STAR WARS DAY, anche in italiano due storie animate in linea con i racconti Jedi del 2022. Due guerrieri e l'Impero galattico in altrettante diverse epoche. Mondi in espansione e galassie in veloce evoluzione. Destini incrociati su due piani temporali della giovane Morgan con l'ex jedi Barriss: il direttore creativo Dave Filoni colpisce ancora...

