EMILIA ROMAGNA FESTIVAL GuerzonCellos: virtuosi bolognesi del violoncello Emilia in Jazz XXII edizione al “Teatro Organico” piacentino, il duo violoncellistico “anticonvenzionale” di Bologna, GuerzonCellos

Enrico e Tiziono Guerzoni, padre e figlio, musicisti 'naturali' di talento che spaziano dal barocco al pop. I GuerzoCellos visionari del violoncello. L'anfiteatro della Val Trebbia fa da scenografia verde con la Pietra Perduca alle scorribande musicali della famiglia Guerzoni che viene dal Conservatorio di Bologna e dall'Accademia di Santa Cecilia a Roma. Il “Summer” del Piacenza Jazz Club li ospita con i loro arrangiamenti 'folli' nel nuovo disco “Iclown” (i claun felliniani o hai claun americani). GuerzonCellos, eclettici e originali, noti anche all'estero per le performance dal vivo in diversi generi rivisitati improvvisando passano dal classico allo psichedelico in chiave folk. Le loro esecuzioni gaudenti celebrano uno strumento incredibilmente creativo.

fz

