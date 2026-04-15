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"Gulp" che Bonvi! dalla Rai "fumetti (inventati) in tv"

“BONVI, una vita inventata” di Sivio Governi coprodotto da Rai Cinema per DOC in TOUR a Scandiano di Reggio Emilia

di Francesco Zingrillo
15 apr 2026
“BONVI, una vita inventata” di Sivio Governi coprodotto da Rai Cinema per DOC in TOUR a Scandiano di Reggio Emilia
“BONVI, una vita inventata” di Sivio Governi coprodotto da Rai Cinema per DOC in TOUR a Scandiano di Reggio Emilia

Era normale chiamarlo BONVI diminutivo di Bonvicini, Franco non bastava. Un genio amato e non è poco. Giancarlo Governi della RAI capì che bisognava pescare da Bologna per avere “GULP: fumetti in tv”.




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