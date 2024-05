PALAZZO PUBBLICO “Ha interpretato il ruolo come nessun altro”, onorificenza al Rettore Petrocelli Onorificenza di Cavaliere Grande Ufficiale al Magnifico Rettore dell'Università di San Marino. La cerimonia è stata preceduta dalla Lectio Magistralis dell’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “L’Università in un mondo aperto e incerto”

“Il Magnifico Rettore Petrocelli ha saputo interpretare il ruolo conferitogli come forse nessuno delle tante personalità che dall'Italia e dall'estero hanno rivestito incarichi a San Marino o in rappresentanza della Repubblica”. Sono le parole d'elogio del Segretario per la Cultura Andrea Belluzzi in occasione del conferimento al Rettore dell'Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, di fronte ai Capitani Reggenti. Petrocelli ha permesso “a questa piccola Università, pensata da un gruppo di visionari guidati dalla compianta Fausta Morganti – ha aggiunto il segretario –, di crescere nei numeri, di migliorare la propria offerta formativa, di inserirsi a pieno titolo nel contesto europeo”.

Riconoscimenti che arrivano anche dalla Reggenza. “Lei – ha detto rivolgendosi al Rettore - ha lavorato alacremente per fare della nostra Università una comunità di cui tutti si sentono parte e in cui tutti sono importanti, ribadendo, in tutte le sedi, che gli studenti non sono consumatori che pagano le rette in cambio di un servizio ma sono persone che l’Università deve preparare ad avere una coscienza critica, una coscienza civile e ad essere cittadini del domani”.

Sottolineato anche il gesto di Petrocelli che in occasione dell’apertura dell’anno accademico, svestendosi dell’ermellino simbolo principale dell’autorità accademica, aveva invocato il “cessate il fuoco”, ribadendo come anche una piccola Università come quella sammarinese, può contribuire a diffondere messaggi e valori universali.

Il Rettore dell'Ateneo sammarinese si è detto onorato per il riconoscimento: “Credo comprenda un giudizio positivo sul lavoro svolto e riconosca la passione e l’affetto verso San Marino con cui l’ho svolto - ha spiegato davanti ai Capitani Reggenti -. Vorrei condividerlo con tutti coloro che fattivamente hanno collaborato con me e con l’Università degli Studi di San Marino credendo nel nostro impegno e rendendo possibile il raggiungimento di lusinghieri risultati”.

La cerimonia è stata preceduta dalla lectio magistralis dell'ex ministro all'istruzione della Repubblica Italiana e Rettore Emerito dell’Università di Ferrara, Patrizio Bianchi, dal titolo “L’università in un mondo aperto e incerto”.

