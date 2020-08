RAVENNA CONCERTI HÅN: musica dal Garda alla Marina ravennate HÅN è la cantautrice proveniente dal Garda che scrive in inglese e si ispira all'elettronica soft e minimalista del Nord Europa stasera porta alla duna dell'HANA-BI, a Marina di Ravenna, il suo EP pop “GRADIENTS”

Giulia Fontana è HÅN come le onde docili del Garda dove è cresciuta: musica grunge e dolce mai oscura come l'acqua del lago. Arrangiamenti elettronici e testi in brani curati dall'autrice nell'EP GRADIENTS (tracce, video e “riff” di tastiere, batteria e chitarra, un mini LP in fusione graduale di colore che esalta le differenze) la cantante è un esempio unico nel panorama musicale italiano. Stasera suona sul mare tra le dune di sabbia dopo il tramonto sarà un concerto intimista e minimale. HÅN lavora a un mini-docufilm “home made” che parla di sé, in compagnia di me... come nei film di Malick. Scrive sul suo corpo con 2 tatuaggi in tedesco e ama il make-up argento per linee nette molto nordico. Testi e musiche “passano la persone che sei” in un mix umano e tecnologico ci racconta la sua storia dicendo: “faccio cose buone per me” e canta per gli altri anche a Ravenna: inizia con un INTRO e chiude in pubblico con un BEAT.

fz



