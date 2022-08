Happening in appennino marchigiano

Un comprensorio di comuni della provincia di Pesaro e Urbino che fa delle Alte Marche un avvenimento in forma di festival tra “happening e appennino”. Uno spazio aperto, come le dita di una mano, il territorio dei 5 comuni accoglie 3 giorni di musica, spettacolo, arte e cucina valorizzando anche i luoghi vicini. Quest'anno più attenzione all'ambiente con il naturalista Andrea Boscherini, “gambe in spalla”, tra architettura e paesaggio (biodiversità) in collaborazione con il Padiglione Italia della Biennale di Venezia. La SCUOLA DEL FUTURO sarà la novità del workshop sulla gestione virtuosa dei piccoli territori d'eccellenza. Lo STAGE APPENNINO racconterà storie e progetti delle MARCHE APERTE. L'immagine del festival “HAPPENNINO”, illustrata e grafica, è già improntata sulla originalità del messaggio futuro rivolto ai giovani efficacemente curata dal creativo marchigiano ALESSANDRO BARONCIANI.