Happy 80th birthday Sir Paul

Compie 80 anni, Sir James Paul McCartney, nato a Liverpool il 18 giugno 1942. Una leggenda della musica, per aver dato vita ai Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme a Lennon formò una delle coppie di compositori di maggior successo e influenza di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni più amate e cantante nella storia della musica. E ancora oggi in tour con il suo "PaulMcCartney got back".

Sui social è un fiorire di auguri, dai fan alle star internazionali e italiane.

Una carriera che, dopo lo scioglimento dei Beatles, lo ha visto formare i Wings con la sua prima moglie, Linda Louise McCartney, il compositore Denny Laine e altri musicisti. In seguito ha lavorato da solista componendo anche colonne sonore, musica colta e musica sperimentale, pubblicando una grande quantità di singoli e prendendo parte attivamente a progetti di sostegno ad associazioni benefiche internazionali.

Secondo Forbes è il musicista più ricco del mondo. Mentre la rivista Rolling Stone l'ha classificato 11º nella lista dei 100 migliori cantanti e 3º in quella dei migliori bassisti.