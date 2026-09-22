ANTEPRIMA DOCU-ART HARING va a morire: a Pisa Prima visione al LUCCA FILM FESTIVAL di ottobre del documentario originale e integrale a cura dei toscani Interference, TUTTOMONDO, su Keith Haring a Pisa nell'89 l'anno prima della morte

10 metri x 18 d'altezza in un'opera definitiva, ultima della malattia prima della morte di KEITH HARING, realizzata in 4 giorni a Pisa nel 1989 sulla parete della canonica di Sant'Antonio Abate. Tutta l'opera di oltre 70 disegni, bozzetti, e animazioni nata per un'audiovisivo: TUTTOMONDO di Interference. L'artista underground newyorkese incontra il gruppo di toscani per caso e decide di venire sotto “la torre pendente” per ammirarla e fissarla con stupore nella sua ultima opera estesa pisana. Foto di rito con la mano che sostiene la torre storta, il murale: paradiso immaginario. HARING s'innamora della città e le dedica un progetto universale che parla dell'intera umanità, uomini, donne e animali: il suo universo artistico e creativo prima della morte. Disegna e scrive febbrilmente in tempi brevi e spazi ristretti perché il suo male lo accompagna così da vicino da far presagire la fine in un inizio; un indimenticabile messaggio di fratellanza e vicinanza: il suo rinascimento breve.

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