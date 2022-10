EMILIA ROMAGNA TEATRO 'Histoires' dal Marocco al Vie Festival di Modena “Éléphant” è lo spettacolo-performance marocchino di danza contemporanea in prima nazionale al Comunale di Modena coprodotto dalla regione

BOUCHRA OUIZGUEN è coreografa e danzatrice marocchina di formazione francese che lavora sull'arte popolare del suo paese in prospettiva contemporanea ed europea. ÉLÉPHANT esprime proprio questo: le tante domande “ rispetto allo scomparire delle cose”. La sua “Compagnie O” da vita a un coro che è un corpo collettivo femminile in una pièce: fragile e al contempo forte a rischio d'estinzione come il sacro animale d'oriente e d'Africa simbolo di libertà: L'elefante. Uomini e donne (e le tante cose) che popolano la vita quotidiana dell'autrice e della gente. Eroi ordinari della regione meridionale del Marocco: contadini e artiste del popolo. Canti e musiche dei deserti e delle foreste, di strada. Sulle tracce degli antenati (mio padre, e mia madre): “se non sai dove vai guarda almeno da dove vieni” .

