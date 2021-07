Historica, il centro si anima con arcieri medievali, granadieri e infermiere napoleoniche

Un giullare dà il benvenuto ai visitatori che si avventurano tra le strade di San Marino in occasione di Historica. La rievocazione ha trasformato il centro in un palcoscenico a cielo aperto. Passeggiando per le vie si passa di epoca in epoca. Così ci si può imbattere in arcieri medievali impegnati a scoccare frecce e, svoltando la contrada, in schermidori del 1600 che duellano. Un colpo di fucile e si passa in un attimo all'epoca napoleonica. Un programma ricco di eventi e di spettacoli serali che ha attirato a San Marino numerosi turisti e personaggi pubblici, come l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. E anche stasera dalle 21 alla Cava dei Balestrieri lo spettacolo "Una storia di libertà" e, a seguire, "Libertas". Tanti i visitatori anche dall'estero e il virus all'aperto fa un po' meno paura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: