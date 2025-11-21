“Ho servito lo Stato”: presentato il libro del generale Giovanni Nistri sull'Arma dei Carabinieri

Un volume che ripercorre una vita di servizio nello stato, offrendo una testimonianza diretta dei valori, delle esperienze e delle responsabilità connesse al comando nell'Arma dei Carabinieri: è il libro “Ho servito lo Stato” del generale Giovanni Nistri. La presentazione a Palazzo Graziani, in un dialogo con il giornalista Sergio Barducci. Ad introdurre l'autore il direttore degli istituti culturali Vito Testaj e il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri, ente che sostiene circa 1.150 orfani dei militari dell’Arma nei loro studi.