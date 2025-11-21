PALAZZO GRAZIANI “Ho servito lo Stato”: presentato il libro del generale Giovanni Nistri sull'Arma dei Carabinieri La presentazione a Palazzo Graziani, in un dialogo con il giornalista Sergio Barducci. Ad introdurre l'autore il direttore degli istituti culturali Vito Testaj e il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

Un volume che ripercorre una vita di servizio nello stato, offrendo una testimonianza diretta dei valori, delle esperienze e delle responsabilità connesse al comando nell'Arma dei Carabinieri: è il libro “Ho servito lo Stato” del generale Giovanni Nistri. La presentazione a Palazzo Graziani, in un dialogo con il giornalista Sergio Barducci. Ad introdurre l'autore il direttore degli istituti culturali Vito Testaj e il comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma dei Carabinieri, ente che sostiene circa 1.150 orfani dei militari dell’Arma nei loro studi.

Nel servizio l'intervista a Giovanni Nistri (Autore)





