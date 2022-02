Ho steso un "tappeto rosso" per te...

Gregory Orekhov è una sorta di Christo (i coniugi statunitensi maestri della Land Art su larga scala) artista russo capace di 'ornare' la natura e il paesaggio con gli oggetti delle sue visioni invernali. Al Kazimir Malevich Park della regione di Mosca ha steso il suo tappeto rosso della kermesse-performance 2022: NOWHERE è un adesso, qui. L'installazione è una lingua di tessuto rosso stesa tra gli alberi della foresta, che stranamente richiama la tundra russa a oriente verso il Pacifico e la taiga più a occidente. 250 metri che solcano spaccandolo l'orizzonte bianco in una linea che ricorda l'infinito tra cielo e mare... Una passerella senza tempo, elegante e vuota, in antitesi ammaliante di mondanità che celebra il silenzio e il “fare deserto” di sé riflettendo sulla fama, il successo e la popolarità: tra umano e materiale resta solo il multimediale!?

