Hollywood guarda a San Marino: il produttore Alessandro Folchitto pronto a girare un action movie nella Repubblica più antica del mondo Stuntman e attore in blockbuster come Fast & Furious 7, Avengers: Endgame e Red Notice, il produttore italo-americano Alessandro Folchitto sceglie 301 FILMONT come partner per portare il suo prossimo film d’azione a San Marino.

San Marino entra nel radar del grande cinema internazionale grazie all’interesse del noto attore e stuntman Alessandro Folchitto, figura di riferimento nei film d’azione hollywoodiani come Resurrection, Red One con Dwayne “The Rock” Johnson, Captain America, Spider-Man: Homecoming, Stranger Things, Avengers: Infinity War, solo per citarne alcuni.

Professionista poliedrico – attore, stunt coordinatore, consulente militare, addestratore tattico e produttore – Folchitto avrebbe guardato alla Repubblica di San Marino come location per alcune scene del suo prossimo progetto cinematografico.

A supportarlo in questa impresa ha contattato l’azienda sammarinese 301 FILMONT s.r.l., che ricoprirà il ruolo di produzione esecutiva. “Siamo in contatto con Folchitto già da diversi anni”, racconta Alessandro Canini, socio fondatore di 301 FILMONT. “Lavoriamo nello stesso settore, anche se in Paesi diversi, e questa sinergia è nata naturalmente”. L’interesse del produttore per il Titano deriva dal suo potenziale ancora inesplorato in ambito cinematografico. San Marino, con la sua unicità storica, le dimensioni contenute e la praticità logistica, rappresenta una location affascinante per le produzioni americane.

Letizia Fabbri, presidente di 301 FILMONT, sottolinea l’importanza del ruolo della produzione esecutiva: “Ogni produzione straniera ha bisogno di un partner locale per affrontare questioni logistiche, legali e organizzative. È un sistema consolidato ovunque nel mondo. Anche noi lo abbiamo sperimentato lavorando con produzioni italiane e internazionali”. La collaborazione con Folchitto arriva in un momento strategico: San Marino ha recentemente mosso i primi passi verso l’istituzione di una Film Commission, come dimostra l’approvazione di un ordine del giorno in Commissione Finanze. “Siamo felici di questi sviluppi e fiduciosi che San Marino saprà cogliere questa opportunità”, aggiunge Canini. “La nostra realtà è pronta a fare da ponte tra il nostro territorio e il mondo del cinema internazionale”.

Attualmente le due aziende sono in fase di trattativa, e presto sarà inviata una lettera ufficiale alla Repubblica da parte della produzione americana. Sebbene manchi ancora una normativa sul Cash Rebate, San Marino ha la possibilità di attrarre la produzione tramite altri incentivi e facilitazioni. Questa potenziale collaborazione rappresenta una vera occasione per lo sviluppo economico e culturale del Paese: creazione di posti di lavoro, visibilità internazionale e valorizzazione del territorio.

