CINEMA Hollywood pronta per la notte degli Oscar: tra pronostici e possibili sorprese Secondo molti osservatori, la gara principale sarebbe ormai una sfida tra “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson e “I peccatori” di Ryan Coogler.

Hollywood pronta per la notte degli Oscar: tra pronostici e possibili sorprese.

La notte più attesa del cinema mondiale è alle porte. A Los Angeles tutto è pronto per la 98ª edizione degli Academy Awards, con i riflettori puntati sui titoli che potrebbero conquistare la statuetta più ambita. Tra indiscrezioni, pronostici e quote dei bookmaker, la corsa al premio per il miglior film sembra ridursi a una sfida tra pochi grandi favoriti.

Secondo molti osservatori della stagione dei premi, la gara principale sarebbe ormai una sfida tra “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson e “I peccatori” di Ryan Coogler, due film che hanno dominato nomination e riconoscimenti negli ultimi mesi. Il primo è considerato da tempo il favorito della critica e dell’industria, grazie al consenso raccolto durante tutta la stagione dei premi e alle numerose candidature nelle categorie principali. Il secondo, invece, è cresciuto nelle previsioni nelle ultime settimane: il film di Coogler ha ottenuto un numero record di nomination agli Oscar e ha raccolto premi importanti in diversi festival e riconoscimenti internazionali.

Ma la corsa alle statuette resta tutt’altro che chiusa. In diverse categorie chiave i pronostici restano incerti, con possibili sorprese che potrebbero cambiare gli equilibri della serata. Grande attenzione anche per le categorie dedicate alla recitazione. Per il premio come miglior attore protagonista, la sfida appare particolarmente serrata: in lizza Timothée Chalamet per l'interpretazione in 'Marty Supreme', Wagner Moura per 'L'agente segreto' e Michael B. Jordan, protagonista de 'I peccatori'. Tra i contendenti, ma leggermente sfavoriti per i bookmaker anche Leonardo DiCaprio per 'Una battaglia dopo l'altra' ed Ethan Hawke per 'Blue Moon'.

Per la miglior attrice, invece, il percorso sembra più lineare: Jessie Buckley appare la favorita indiscussa. È il suo anno, e lo confermano le interpretazioni in 'Hamnet - Nel nome del figlio' e ne 'La Sposa!', uscito il 5 marzo nelle sale.



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